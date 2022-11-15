МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon в третьем квартале 2022 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 74% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 188,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Региональные предприниматели увеличили продажи на Wildberries

При этом оборот маркетплейса, то есть продажи продавцов, показали рост более чем в 2 раза (на 104%), до 147,1 миллиарда рублей. За 9 месяцев текущего года оборот компании прибавил 98% и достиг 536,2 миллиарда рублей.

Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные депозиты на 30 сентября 2022 года остались на прежнем по сравнению с состоянием на 30 июня 2022 года уровне в валютном эквиваленте — 1,1 миллиарда долларов.

Маркетплейс Ozon сохранил прогноз роста по итогам года оборота от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, GMV), компания ожидает, что показатель составит не менее 80%.

"По результатам первых 9 месяцев мы ожидаем, что нам удастся показать рост оборота не меньше 80% по итогам года. При этом мы продолжим сочетать рост оборота и повышение рентабельности, это остается нашим приоритетом", — приводятся в сообщении слова финансового директора Ozon Игоря Герасимова.

При этом оборот компании вырос на 74% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также скорректированная EBITDA компании за отчетный период составила 1,6 миллиарда рублей, оставаясь положительной два квартала подряд.

Ozon впервые достиг операционной безубыточности во втором квартале 2022 года, тогда скорректированная EBITDA составила 0,2 миллиарда рублей против отрицательного значения в 9,1 миллиарда годом ранее.

"Второй квартал подряд компания показывает положительную рентабельность по EBITDA — продолжает работать эффект масштаба и наши усилия по повышению эффективности, которые мы предпринимаем с конца прошлого года. Кроме того, на экономику положительно влияет развитие нашей рекламной платформы, которая востребована внешними рекламодателями, а также рост популярности финтех-инструментов", — отметил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов.

"Чистый убыток за третий квартал составил 20,7 млрд рублей, из которых 10,8 млрд — это разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром на складе на Новой Риге в Московской области", — указывает компания. Без учета этого фактора чистый убыток снизился на 29% год к году и составил 9,9 миллиарда рублей.

Крупный пожар произошел в здании склада Ozon в Истринском районе Московской области днем 3 августа. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара. Утром следующего дня в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что открытое горение было ликвидировано. При этом полностью ликвидировать пожар удалось спустя четыре дня.