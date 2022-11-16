МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Работники Twitter сравнили владельца компании Илона Маска с персонажем книг Джоан Роулинг, злодеем Волан-де-Мортом, передает Daily Mail. Маск решил отложить возобновление продажи подписок Twitter Blue

По информации издания, сотрудники боятся увольнений из-за критики бизнесмена в мессенджере Slack.

"Он как будто Волан-де-Морт, или Тот, Кого Нельзя Называть", — приводит издание слова одного из работников. — "Все называют его "парень наверху" или "новый владелец", чтобы, на случай, если его молодчики будут проверять чаты по словам "Илон" и "Маск", ничего не выскочило.

Как сообщает Daily Mail, предприниматель уже уволил за критику как минимум десять сотрудников.