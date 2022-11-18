МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский "Автотор" договариваются о сборке машин в Калининграде, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника на рынке. Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

По словам одного из источников издания, стороны уже дошли до подписания соглашения. При этом BAIC не единственный концерн из Китая, с которым договаривается "Автотор" о возможности сборки автомобилей. Также, например, ведутся переговоры и с подразделениями Chery, уточняет собеседник газеты.

Представитель "Автотора" подтвердил изданию, что компания готовится к запуску производства автомобилей новых брендов и сотрудничает с несколькими новыми партнерами, но назвать их отказался из-за требований конфиденциальности.

Положение "Автотора" осложняется большими затратами на завоз комплектующих — доставить на завод машинокомплект из Китая сейчас можно только морем, что обойдется в среднем в 3 тысячи долларов, отмечает собеседник издания.

Кроме того, остается неясным, кто возьмет на себя продажу легковых автомобилей китайской марки в России. Автомобили из линейки BAIC незнакомы российским потребителям, и дистрибьютору необходимо вложить 6-8 миллионов долларов в раскрутку бренда в России, чтобы продавать до 20 тысяч автомобилей в год, рассчитал источник издания.

Издание отмечает, что в последние месяцы "Автотор" постепенно лишилась всех своих основных сборочных партнеров в рамках их исхода из России: BMW прекратил экспорт в РФ и сборку в Калининграде в марте, Hyundai и Kia выпускались до октября. А в конце сентября основатель "Автотора" Владимир Щербаков объявил, что с октября начнется полная переналадка производства. После завершения переналадки компания планировала запустить на своих мощностях производство автомобилей новых брендов и выйти на большой объем выпуска новых машин в 2023 году.