МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. General Motors Co стремится снизить стоимость аккумуляторных элементов для электромобилей и добавила компанию Vale к своему растущему списку поставщиков материалов для батарей, поскольку автопроизводитель готовится к усилению конкуренции на рынке электромобилей после 2025 года. Об этом в GM сообщили в четверг. Чистая прибыль General Motors снизилась на четыре процента

Бразильский горнодобывающий гигант Vale SA будет поставлять GM никель для батарей будущих электромобилей начиная с 2026 года, заявил в четверг топ-менеджер GM Дуг Паркс.

Автопроизводитель также рассчитывает снизить стоимость своих аккумуляторных элементов Ultium до менее чем 70 долларов за киловатт-час "в середине или конце десятилетия", по словам Паркса, который возглавляет глобальное подразделение GM по разработке продукции, закупкам и цепочке поставок.

Средняя промышленная стоимость элементов с катодами на основе никеля за последний год выросла до 140 долларов за кВт/ч, поскольку цены на сырье резко возросли.

По словам Паркса, GM изучает возможность использования менее дорогих литий-железо-фосфатных (LFP) элементов для снижения затрат. Компания также тестирует металлические литиевые аноды и аноды из чистого кремния для увеличения емкости хранения энергии, а также твердые электролиты, сказал Паркс.

Согласно долгосрочному соглашению о поставках, канадский бизнес Vale будет поставлять GM сульфат никеля аккумуляторного класса, ключевой компонент катодов аккумуляторов, с предполагаемого завода в городе Беканкур провинции Квебек.

GM заявила, что к 2025 году в Северной Америке будут налажены мощности для производства 1 млн электромобилей, и что она подписала соглашения по меньшей мере с 20 компаниями, производящими аккумуляторные материалы, включая Livent и Glencore, о поставках для этих автомобилей.

Сделка с Vale, которая вступает в силу во второй половине 2026 года, обеспечит GM достаточным количеством рафинированного никеля для производства до 350 000 электромобилей в год.

Что еще более важно, канадский никель, поставляемый Vale, "поможет поддержать право производителя электромобилей на получение потребительских льгот в рамках новых налоговых субсидий на экологически чистую энергию в США", — сказал Паркс.

Компания Vale имеет действующие соглашения на поставку никеля компаниям Tesla и Ford Motor Co, а также шведской Northvolt.