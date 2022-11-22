МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рестораны "Вкусно — и точка" в Белоруссии пока работают под брендом McDonald's, сообщила РИА Новости пресс-служба унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны". "Вкусно — и точка" запустит доставку 29 ноября

"На данный момент наши рестораны продолжают работать в прежнем режиме", — сказали представители компании.

Так в пресс-службе ответили на вопрос о продолжении работы белорусских ресторанов под брендом McDonald's, не назвав сроки переименования заведений.

"Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. Сообщалось, что до перехода рестораны будут работать под прежним названием. В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщали, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности.

В середине ноября предприятие "КСБ Виктори Рестораны" сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под российским брендом "Вкусно – и точка". Однако, как передает корреспондент РИА Новости во вторник, рестораны McDonald's продолжают функционировать в Минске в прежнем формате.