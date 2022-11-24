МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рабочая встреча руководителя Роскачества Максима Протасова и президента Турецкой ассоциации качества (KalDer) Йылмаза Байрактара состоялась в четверг в Стамбуле, стороны обсудили внедрение делового совершенства в различных отраслях экономики, передает корреспондент РИА Новости. ГД разрешила ретейлу превышать порог при покупке уходящего бизнеса

Протасов отметил, что российские организации активно участвуют в диагностике бизнес-процессов по модели делового совершенства, которую Роскачество проводит в рамках конкурса на соискание премий правительства РФ в области качества. При этом критерии конкурса гармонизированы с лучшими мировыми практиками аналогичных международных систем диагностики.

"Интерес к премии растет с каждым годом, что говорит об осознании российскими организациями значимости регулярного проведения как самодиагностики, так и экспертной оценки зрелости внутренних процессов. В этом году на участие в конкурсе подано более 430 заявок из более чем 30 сфер экономики. Лидирующими отраслями по количеству заявок стали: сфера услуг, пищевая промышленность, образование, машиностроение и здравоохранение. Всего за время проведения конкурса в нем приняли участие более 4 тысяч организаций. Кроме того, ведется активная работа экспертно-методического совета премии. Так, свою деятельность осуществляют более 150 экспертов, в том числе более 30 международных асессоров. Благодаря внедрению их рекомендаций участники конкурса демонстрируют увеличение производительности труда и экономического эффекта", — сказал Протасов.

В свою очередь Байрактар поделился опытом KalDer в проведении диагностики качества процессов в турецких организациях. Турецкая ассоциация качества проводит такую диагностику в рамках конкурса Turkey Excellence Award.

"Конкурс проводится с 1993 года и основан на модели EFQM. Премии вручаются как некоммерческим организациям, так и коммерческим компаниям из различных отраслей экономики. В масштабах страны мы оказываем поддержку организациям, которые стремятся достичь совершенства в управлении бизнес-процессов", — сказал Байрактар.

Он также добавил, что KalDer обладает широкой сетью филиалов по всей Турции и проводит локальные премии в области качества, такие как Quality Circle и Kaizen Awards в Анкаре и Bursa Excellence Award в Бурсе.

В завершение встречи Протасов подчеркнул, что Роскачество как активный игрок в области качества и делового совершенства на международной арене проводит большую работу с лауреатами правительственной премии. Результатом такой работы стало участие нескольких российских организаций в престижном международном конкурсе Awards for Contributing to Excellence, который проводит Азиатско-Тихоокеанская организация качества (АТОК).