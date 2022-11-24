МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Необходимо больше использовать искусственный интеллект вместо людей на местах с вредными условиями производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции Сбера по искусственному интеллекту. Путин поручил перевести госорганы на систему ИИ с платформенным подходом

"Повсеместное, широкое использование передовых решений призвано прежде всего повышать уровень жизни, создавать новые возможности для людей", — сказал он и добавил, что внедрение необходимых систем и промышленных роботов, а также автоматизированных рабочих мест "должно сократить объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства".

Путин также отметил, что следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы, а появление новых более творческих, содержательных и интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест.