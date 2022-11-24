МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Акционеры "Норильского никеля" почти полностью переизбрали состав совета директоров, следует из сообщения компании. В правительство внесли проект стратегии российского автопрома до 2035 года

Так, не были переизбраны в состав совета директоров бывший заместитель гендиректора "Русала" Максим Полетаев и бывший управляющий партнер "АФК Система" Всеволод Розанов. При этом из тех, кто не был в предыдущем составе совета директоров, в текущий вошли вице-президент "Русала" по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных и руководитель службы по финансовому контролю "Норникеля" Александра Захарова.

Остальные представители в составе совета директоров входили и в предыдущий состав. Это старший вице-президент по устойчивому развитию "Норникеля" Андрей Бугров, руководитель службы по финансовому контролю "Норникеля", заместитель председателя комитета РСПП по развитию конкуренции Егор Шейбак и член совета директоров банка "Санкт-Петербург" Алексей Германович.

Кроме того, это управляющий директор ООО "Винтер Капитал Адвайзорс", а ранее старший вице-президент "Норникеля" Алексей Башкиров, первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова, старший банкир Сбербанка Сергей Волк, замгендиректора и член правления ООО "Руссдрагмет" Станислав Лучицкий, гендиректор ХК "Интеррос" Сергей Батехин и ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Института географии РАН Евгений Шварц, а также — генеральный директор Petropavlovsk Денис Александров и бывший партнер компании "Технологии Доверия" Алексей Иванов.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

По итогам первого полугодия 2022 года "Норникель" получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,1 миллиарда долларов. Выручка за отчетный период составила 9 миллиардов долларов. Показатель EBITDA снизился на 16%, до 4,8 миллиарда долларов.