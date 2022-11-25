МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" является важной структурой для российской экономики, особенно сегодня, вечером ее посетит президент Владимир Путин, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Точной даты оглашения Путиным послания пока нет, заявил Песков

Отмечается, что компания празднует свое пятнадцатилетие.

"Большая корпорация, крайне очень важна в экономике страны. Особенно в этот период", — сказал пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, вечером в пятницу российский лидер Владимир Путин посетит "Ростех", где планирует выступить и обратиться к сотрудникам компании.