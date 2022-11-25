МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной сфере. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

"Необходимо постоянно идти вперед, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки", — сказал он в пятницу на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации.

"Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока — десятков регионов нашей страны — работают с максимальной загрузкой, в несколько смен. Они, кстати говоря, тоже… в сегодняшних условиях дадут и дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства", — также отметил президент.

Как пояснил Путин, это касается не только непосредственно оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей.

"Все решения по поддержке наших предприятий будем принимать максимально быстро. А в людях, которые здесь трудятся, сомнений нет. Уверен абсолютно", — отметил президент.

Корпорация была основана 23 ноября 2007 года, 26 ноября генеральным директором госкорпорации был назначен Сергей Чемезов, ранее возглавлявший ФГУП "Рособоронэкспорт". Все эти годы он является бессменным руководителем Ростеха.

В июле 2008 года корпорации было передано в управление 443 предприятия. Из них 148 находились в тот момент в предкризисном и кризисном состоянии, 28 — в стадии банкротства, 17 предприятий не осуществляли хозяйственную деятельность, а 27 частично утратили свое имущество. Впоследствии состав корпорации неоднократно менялся. На данный момент Ростех является крупнейшей промышленной компанией России, которая объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В контур Ростеха входят крупные центры высокотехнологичных промышленных компетенций — КАМАЗ и АВТОВАЗ, ОАК и ОДК, "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", "Швабе" и КРЭТ, "Росэлектроника" и "Нацимбио". Многие предприятия являются градообразующими для своих регионов, обеспечивая стабильную занятость населения. В общей сложности в контуре Ростеха трудятся порядка 600 тысяч человек.

В 2009 году выручка компаний Ростеха составляла 511 миллиардов рублей и основную ее часть формировал гособоронзаказ. По итогам 2021 года консолидированная выручка Ростеха составила 2,06 триллиона рублей. То есть за 10 лет этот показатель увеличился почти в 4 раза. Доля гражданской продукции в 2021 году достигла рекордных для оборонного комплекса 45,5% — это порядка 900 миллиардов рублей в денежном выражении.

Обязательства в рамках ГОЗ Корпорация традиционно выполняет на самом высоком уровне — почти на 100%. В связи с началом спецоперации производства переведены на усиленный режим, отгрузки идут с опережением графика, предприятия оборонной промышленности работают в несколько смен. По ряду контрактов с Министерством обороны Ростех досрочно поставил бронетехнику, боеприпасы, вертолеты, другую продукцию.

За 6 лет, с 2015 по 2021 год, Ростех обеспечил независимость от продукции иностранного производства в более чем 130 видах вооружений. Практически полностью были выполнены мероприятия по замещению импортных комплектующих в образцах бронетанковой и вертолетной техники, радиоэлектронного комплекса, в ракетно-артиллерийском вооружении.