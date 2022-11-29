МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Поставки автомобилей для МВД идут по графику, в целом отечественные автопроизводители полностью удовлетворяют спрос министерства, сообщает Минпромторг РФ.
"Государственные органы осуществляют закупки исходя из своих потребностей. По нашей информации, отечественные производители удовлетворяют потребности МВД, обеспечение необходимыми автомобилями происходит в соответствии с согласованным на 2022 год планом поставок", — говорится в сообщении министерства.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что МВД не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тысячи новых патрульных автомобилей.
При этом в министерстве сообщают, что подразделения ГИБДД уже обеспечены "широким перечнем современных транспортных средств". Эксперты предполагают, что в нынешних условиях на российском рынке просто нет крупной партии подходящих для ГИБДД автомобилей локального выпуска, пишет издание.