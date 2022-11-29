МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Поставки автомобилей для МВД идут по графику, в целом отечественные автопроизводители полностью удовлетворяют спрос министерства, сообщает Минпромторг РФ. Минпромторг создаст платформу для импортозамещения ключевой продукции

"Государственные органы осуществляют закупки исходя из своих потребностей. По нашей информации, отечественные производители удовлетворяют потребности МВД, обеспечение необходимыми автомобилями происходит в соответствии с согласованным на 2022 год планом поставок", — говорится в сообщении министерства.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что МВД не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тысячи новых патрульных автомобилей.

При этом в министерстве сообщают, что подразделения ГИБДД уже обеспечены "широким перечнем современных транспортных средств". Эксперты предполагают, что в нынешних условиях на российском рынке просто нет крупной партии подходящих для ГИБДД автомобилей локального выпуска, пишет издание.