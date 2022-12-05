Эксперт Хайцеэр: в России сравнялись цены на люксовые и бюджетные машины с пробегом
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Подержанные автомобили класса люкс в России сейчас стоят почти столько же, сколько бюджетные машины с пробегом, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, является общемировая практикой, когда люксовые автомобили, особенно старше десяти лет, дешевеют быстрее, чем автомобили эконом-класса.
При этом в России цены в сегменте премиальных автомобилей на вторичном рынке, возможно, упали еще больше, добавил эксперт. В качестве причины он назвал то, что у людей не в приоритете покупка дорогостоящих авто, и основной спрос приходится на бюджетный сегмент.
"На вторичном рынке цены на бюджетные и люксовые модели почти сравнялись, бюджетные могут быть даже дороже некоторых люксовых. Исключением являются только раритетные, коллекционные автомобили – чем они старше, тем дороже", – считает Хайцеэр.
Понижение цен на подержанные машины премиум-класса связано с подводными камнями, ожидающими владельца автомобиля при его обслуживании и ремонте, считает эксперт.
"Низкая цена обусловлена дороговизной обслуживания и стоимостью запчастей. Перед покупкой такой "мечты" нужно сначала соизмерить, сможет ли человек эту машину содержать", — отметил он.
По словам Хайцеэра, содержать такой автомобиль, как правило, дороже, чем бюджетную модель, по всем показателям – от страхования до запчастей. "Любая поломка там стоит в разы дороже. Например, колодки на бюджетный автомобиль могут стоить три тысячи рублей, а на премиальный – и 30 тысяч, и 60 тысяч рублей. При этом вы не знаете, когда сломается что-то, что не позволит вам эксплуатировать машину. Старая истина "канарейку за копейку" тут не работает", – предупредил эксперт.
https://1prime.ru/business/20221205/839048423.html