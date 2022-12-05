МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Подержанные автомобили класса люкс в России сейчас стоят почти столько же, сколько бюджетные машины с пробегом, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Юрист предупредил, за какие зимние шины может грозить штраф

По его словам, является общемировая практикой, когда люксовые автомобили, особенно старше десяти лет, дешевеют быстрее, чем автомобили эконом-класса.

При этом в России цены в сегменте премиальных автомобилей на вторичном рынке, возможно, упали еще больше, добавил эксперт. В качестве причины он назвал то, что у людей не в приоритете покупка дорогостоящих авто, и основной спрос приходится на бюджетный сегмент.

"На вторичном рынке цены на бюджетные и люксовые модели почти сравнялись, бюджетные могут быть даже дороже некоторых люксовых. Исключением являются только раритетные, коллекционные автомобили – чем они старше, тем дороже", – считает Хайцеэр.

Понижение цен на подержанные машины премиум-класса связано с подводными камнями, ожидающими владельца автомобиля при его обслуживании и ремонте, считает эксперт.

"Низкая цена обусловлена дороговизной обслуживания и стоимостью запчастей. Перед покупкой такой "мечты" нужно сначала соизмерить, сможет ли человек эту машину содержать", — отметил он.

По словам Хайцеэра, содержать такой автомобиль, как правило, дороже, чем бюджетную модель, по всем показателям – от страхования до запчастей. "Любая поломка там стоит в разы дороже. Например, колодки на бюджетный автомобиль могут стоить три тысячи рублей, а на премиальный – и 30 тысяч, и 60 тысяч рублей. При этом вы не знаете, когда сломается что-то, что не позволит вам эксплуатировать машину. Старая истина "канарейку за копейку" тут не работает", – предупредил эксперт.