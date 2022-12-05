НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — ПРАЙМ. Поддержание активности бизнеса является приоритетом властей России, создаются возможности для перестройки логистики и поиска новых партнеров, сообщил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. ФНС досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о бизнесе из новых регионов

"Нашим ключевым приоритетом сейчас является поддержание деловой активности и дальнейшее развитие открытой экономики и свободного предпринимательства. Мы создаем возможности для компаний перестроить логистику и найти новых партнеров. Некоторые иностранные компании уходят с российского рынка, и это создает пространство для альтернативных игроков. Мы приглашаем мьянманские компании воспользоваться этими возможностями и заполнить пробелы", — сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в Нейпьидо.

Он отметил, что емкость рынка Евразийского экономического союза в прошлом году превысила 2,1 триллиона долларов, а объем внешней торговли со странами, не входящими в ЕАЭС, составил 844 миллиарда долларов.

По данным Минэкономразвития, рост торгово-экономических связей России и Мьянмы за первые девять месяцев этого года вырос на 80%. При этом за прошлый год товарооборот двух стран составил 431,6 миллиона долларов.