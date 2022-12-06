МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В Госдуме предложили запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами, пишут "Известия". Таким способом предлагается вывести из серой зоны арендное жилье, рассказал один из разработчиков проекта, первый зампред комитета по строительству и ЖКХ, член фракции ЛДПР Владимир Кошелев. В Госдуме отметили пользу нового порядка выкупа недвижимости для россиян

Инвесторам таких домов предоставят льготы на десять лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в начале 2023 года.

"Так появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье с сервисом по приемлемым ценам. Конкуренция должна привести к выводу из серой зоны большей части съемного жилья в стране", — рассказал Кошелев.

Сейчас в России созданием арендных домов уже занимается "Дом.РФ". В портфеле госкомпании не менее 13 проектов в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях. Большинство находится в столице. Компания выкупает квартиры для сдачи у застройщиков.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, представитель фракции "Единая Россия" Александр Якубовский пояснил, что девелоперы не заинтересованы в строительстве арендных домов из-за слишком долгого срока окупаемости инвестиций, отсутствия понятных правил игры на уровне федерального законодательства.

"Отрасль нуждается в развитии, в привлечении дополнительных игроков. Такой инструмент, как арендное жилье, вполне удобен при сегодняшней мобильности граждан, возможностях удаленки и желании работать, например, в более удачном климате или в менее густонаселенном городе", — отметил он.

Директор по инвестициям ГК "Гранель" Андрей Носов отметил, что инициатива интересна для девелоперов — если меры вступят в силу, то компании начнут рассматривать такие проекты и осваивать сегмент.

"В целом, всё, что направлено на решение жилищных проблем граждан, полезно. В большинстве развитых стран люди арендуют жилье, не имея своего. Это решает жилищный вопрос и вопрос трудовой миграции, снимает различные барьеры", — сказал первый зампредседателя комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ, член фракции КПРФ Роман Лябихов.