МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Mercedes президента Белоруссии Александра Лукашенко не завелся, заявил белорусский лидер своему киргизскому коллеге Садыру Жапарову. Российскому авторынку пообещали кардинальные изменения в 2023 году

Лидеры стран ЕАЭС прибыли в Бишкек 9 декабря для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел", — отметил Лукашенко, выразив Жапарову недовольство немецкой автомобильной промышленностью.