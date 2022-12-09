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Mercedes не завелся: Лукашенко пожаловался Жапарову на немецкий автопром
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Mercedes президента Белоруссии Александра Лукашенко не завелся, заявил белорусский лидер своему киргизскому коллеге Садыру Жапарову. Лидеры стран ЕАЭС прибыли в Бишкек 9 декабря... ПРАЙМ, 09.12.2022
авто, бизнес, новости, александр лукашенко, садыр жапаров, mercedes
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Mercedes президента Белоруссии Александра Лукашенко не завелся, заявил белорусский лидер своему киргизскому коллеге Садыру Жапарову.
Лидеры стран ЕАЭС прибыли в Бишкек 9 декабря для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.
"Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел", — отметил Лукашенко, выразив Жапарову недовольство немецкой автомобильной промышленностью.