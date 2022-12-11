МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. РЖД в новом графике движения, который вступает в силу в воскресенье, вводят в России больше электричек, поездов дальнего следования, туров выходного дня и круизов, следует из сообщения компании. РЖД увеличили экспортные перевозки угля в порты

РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработает в 00.00 по московскому времени 11 декабря.

"В расписании движения на 2022/2023 годы предусмотрено курсирование 598 пар поездов дальнего следования (минус 12 к прошлому году)…. Новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и отказ от сохранения "ниток" графика для международных направлений (в том числе в Европу), которые не используются с 2020 года", — говорится в сообщении компании.

РЖД отменяли все пассажирские поезда в сообщении со странами Европы несколько лет назад на фоне пандемии. Так, например, были отменены пассажирские поезда сообщением Москва – Ницца, Москва – Париж, Москва – Берлин и другие.

Новые поезда во внутрироссийском сообщении будут назначены между Нижним Новгородом и Иваново, Санкт-Петербургом и Старым Осколом, Москвой, Выборгом и Валуйками. Также с вводом нового графика начнет курсировать новый скорый поезд № 55/56 Москва – Екатеринбург, который будет преодолевать расстояние между столицей и Уралом за 23 часа 59 минут (на 2 часа быстрее, чем преодолевают это расстояние поезда сейчас), причем составом из новых двухвагонных сцепов.

БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРИЧЕК

Маршрутная сеть пригородных поездов расширится на 116 пар и составит 4342 пары. РЖД ввели скидку для пассажиров старше 60 лет

Из них 581 пара будут сформированы составами "Ласточка" (в 2021-2022 годах – 478 пар), в том числе 262 пары на Московской железной дороге (было 260), 164 пары – на Октябрьской железной дороге (было 124), 43 пары – на Свердловской железной дороге (было 22), 55,5 пар на Калининградской железной дороге (было 36), 38 пар – на Северо-Кавказской железной дороге (было 24,5), 16,5 пар – на Куйбышевской железной дороге (было 6,5) и 2 пары на Южно-Уральской железной дороге (было 2).

Отмечается, что маршрутная сеть пригородных поездов на 2023 год согласована с субъектами РФ и полностью обеспечивает транспортную доступность населения регионов.

ТУРЫ И КРУИЗЫ

Также утвержден план организации туристических перевозок на 2023 год. Он включает в себя круглогодичные маршруты, туры выходного дня и большие круизные программы. РЖД ввели скидки в купе поездов дальнего следования в канун Нового года

Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, а сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года.

Холдинг РЖД уже запустил целый ряд туристических поездов. В презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова сообщалось, что новые туристические поезда в 2023 году, в частности, отправятся к виноградникам и Северному Сиянию.