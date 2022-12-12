2022-12-12T12:38:00+03:00
2022-12-12T12:39:47+03:00
2022-12-12T12:38:00+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20221212/839138085.html
"Вкусно — и точка" не сможет работать в Казахстане под таким названием
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"ВКУСНО — И ТОЧКА" ПО ДОГОВОРУ С MCDONALD'S НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В КАЗАХСТАНЕ И В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ — ГЕНДИРЕКТОР СЕТИ ПАРОЕВ "ВКУСНО — И ТОЧКА" ДУМАЕТ,... ПРАЙМ, 12.12.2022
бизнес, новости
https://1prime.ru/images/83790/25/837902501.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83790/25/837902501.jpg
https://1prime.ru/images/83790/25/837902500.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83790/25/837902500.jpg
https://1prime.ru/images/83790/24/837902488.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83790/24/837902488.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "ВКУСНО — И ТОЧКА" ПО ДОГОВОРУ С MCDONALD'S НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В КАЗАХСТАНЕ И В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ — ГЕНДИРЕКТОР СЕТИ ПАРОЕВ
"ВКУСНО — И ТОЧКА" ДУМАЕТ, КАК РЕШИТЬ ВОПРОС С ЗАПРЕТОМ НА РАБОТУ ПОД СВОИМ НАЗВАНИЕМ В КАЗАХСТАНЕ И В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ — ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ ГОВОР
Новость дополняется