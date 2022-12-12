МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "ВКУСНО — И ТОЧКА" ПО ДОГОВОРУ С MCDONALD'S НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В КАЗАХСТАНЕ И В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ — ГЕНДИРЕКТОР СЕТИ ПАРОЕВ

"ВКУСНО — И ТОЧКА" ДУМАЕТ, КАК РЕШИТЬ ВОПРОС С ЗАПРЕТОМ НА РАБОТУ ПОД СВОИМ НАЗВАНИЕМ В КАЗАХСТАНЕ И В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ — ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ ГОВОР

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