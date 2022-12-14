МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Жесткая линия Хельсинки в отношении туристов из РФ негативно сказывается на приграничных регионах Финляндии, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в стране Антон Логинов. Россияне перестали оформлять шенгенские визы впрок

"Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии. Это публично признают и финские политики, требовавшие ограничения или запрета выдачи туристических виз", — заявил он.

Логинов добавил, что в июле предприниматели туристической, ресторанно-гостиничной и торговой сферы с нетерпением ожидали открытия границ после снятия пандемийных ограничений и возобновления трансграничного туризма, однако этого не случилось.

"Например, недавно было объявлено о банкротстве аутлет-деревни Zsar вблизи пограничного пункта пропуска Ваалимаа", — добавил торгпред, связав это с ограничением турпотока из РФ.

Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну российским гражданам с туристическими и транзитными визами. Как ранее заявил президент страны Саули Ниинистё, запрет на выдачу туристических виз российским гражданам не имеет временных рамок.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.