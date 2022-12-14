БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек — ПРАЙМ. Власти Приамурья ведут переговоры с КНР о переводе международного моста через Амур Благовещенск-Хэйхэ на круглосуточный режим работы, сейчас там образуются очереди, сообщил на межведомственном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин. Дипмиссия в Китае оценила последствия пандемии для приграничной торговли

"Мост еще не проработал годовой цикл, он, можно сказать, в запуске. Добавляется и расширяется набор функционала международного автоперехода. Повышается интерес у перевозчиков из соседних регионов. Государственные контрольные органы перешли на режим усиления штатной численности. В связи с активной загрузкой всех служб есть объективные причины, которые в некоторых случаях приводят к накоплению транспорта в пунктах пропуска Каникурган — Хэйхэ. Сейчас ведутся переговоры с китайской стороной по переходу на круглосуточный режим работы", — сказал министр.

С момента запуска движения по мосту с 10 июня по 13 декабря границу по автодорожному пограничному мостовому переходу пересекло 9609 автотранспортных средств. И это не предел, считает Зеленин.

"Сегодня движение по мосту увеличилось в разы. Только с 1 по 13 декабря прошло 1613 единиц транспорта. В течение 16 часов рабочего времени оформляется до 150 единиц, для сравнения в июле проходило до 50 грузовиков. Этот показатель — не предел для мостового перехода", — рассказал министр.

Зеленин также добавил, что Росгранстрой сейчас ведет строительство постоянного пункта пропуска, который в 2024 году не только расширит возможности моста, но и позволит выйти на проектные показатели — пересечение границы в сутки более 860 транспортных средств, с учетом открытия пассажирского направления.

В настоящее время контроль грузов на госгранице осуществляются по временной схеме и в 16-ти часовом режиме. Также учитываются карантинные меры, принятые китайской стороной в связи с ковидными ограничениями, пункт пропуска в КНР в настоящее время работает в режиме замкнутого цикла.