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В Красноярском крае перекрыли движение на участке трассы Р-255 "Сибирь"
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. После аварии с большегрузами перекрыто движение на 930-м километре автородороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД... ПРАЙМ, 19.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КРАСНОЯРСК, 19 дек — ПРАЙМ. После аварии с большегрузами перекрыто движение на 930-м километре автородороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.
"Предположительно, сегодня утром на 930-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" произошло серьезное ДТП с участием большегрузов. Движение на данном участке полностью перекрыто", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют подробности происшествия. Информация о пострадавших уточняется.