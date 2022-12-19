КРАСНОЯРСК, 19 дек — ПРАЙМ. После аварии с большегрузами перекрыто движение на 930-м километре автородороги Р-255 "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. Путин запустил движение по новым участкам трассы М-12

"Предположительно, сегодня утром на 930-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" произошло серьезное ДТП с участием большегрузов. Движение на данном участке полностью перекрыто", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют подробности происшествия. Информация о пострадавших уточняется.