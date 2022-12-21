МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В российских городах крыши зданий будут засаживаться растениями в рамках Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, пишут "Известия". Россиян из аварийного жилья хотят переселять в арендные квартиры

В документе указано, что Минстрой должен проработать вопрос использования экологичных технологий, таких, как зеленые крыши, "умное" освещение улиц и экопарковок.

"Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике "умное" освещение, экопарковки или зеленые кровли — это важные составляющие городской ткани", — отметила глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

По ее словам, зеленые кровли позволяют уменьшить теплопотери здания зимой до 35 процентов и защитить от жары летом, что дает возможность экономить на общедомовых ЖКУ.

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков считает, что такие решения позволят сэкономить огромное количество электроэнергии, а следовательно, бюджетных средств.

"Умное освещение — это интерактивная модель освещения городского пространства с использованием энергосберегающих источников света с регулировкой мощности в зависимости от обстоятельств. По данным производителей, это позволяет снизить затраты на энергопотребление до 50–55 процентов", — отметил он.