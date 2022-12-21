МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В России могут повысить ввозные пошлины на пиво из недружественных стран, пишет "Коммерсант" со ссылкой на три источника в отрасли. В России выросло производство алкоголя

По их словам, соответствующую инициативу обсуждают в Минэкономики и Минфине — пока оценивается целесообразность меры, а возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались.

К недружественным странам решением правительства России отнесены все члены Евросоюза, США, Великобритания, Япония, Австралия.

Источник в одной из участвующих в обсуждении госструктур подтвердил, что инициатива рассматривается — окончательного решения пока нет. В Минэкономики и Минфине комментарии не предоставили.

Как отмечается, импорт пива в Россию заметно сократился после начала специальной военной операции и ужесточения западных санкций. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский отметил, что за первые три квартала 2022 года было ввезено около 23 миллионов декалитров пива, что примерно на 34 процента меньше год к году. По его словам, Великобритания, США и Канада прекратили поставки, отгрузки продолжают некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии.

Ассоциация производителей пива, которая включает AB InBev Efes, "Балтику", Heineken, со ссылкой на NielsenIQ сообщала, что с января по сентябрь доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15 до 9 процентов, а нишу занимают локальные бренды и напитки, выпускаемые по лицензии.

По данным Росалкогольрегулирования, в России производство пива за три квартала 2022 года выросло на 3 процента, до 634,8 миллиона декалитров, год к году.