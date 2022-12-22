МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В Госдуме предложила освободить автомобилистов от штрафов в период аномальных погодных условий, передает RT. Спрос на снегоуборщики в России за неделю вырос вдвое, за год в 10 раз

С соответствующей инициативой выступил депутат Василий Власов. Он направил письмо на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Парламентарий отметил, что во многих регионах на протяжении нескольких недель происходят непрерывные снегопады. По прогнозам, аномальные снегопады с большим количеством осадков будут продолжаться и в предстоящие недели.

Из-за рекордных осадков, по словам Власова, у автомобилистов возникли проблемы с соблюдением правил парковки, а также требований дорожной разметки.

"Прошу вас оценить целесообразность объявления "зимней амнистии", предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий", — говорится письме.