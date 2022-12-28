МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ АБСОЛЮТНО ФИНАНСОВО УСТОЙЧИВЫМ И ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СВОИ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — МИЛЛЕР
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ АБСОЛЮТНО ФИНАНСОВО УСТОЙЧИВЫМ И ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СВОИ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — МИЛЛЕР
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20221228/839338429.html
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