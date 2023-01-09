МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский бизнес проворно занимает ниши покинувших страну зарубежных компаний, оставшиеся предприятия продолжают оказывать положительное влияние на развитие отечественной экономики, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Немецкий бизнес ожидает сокращения деловой активности в 2023 году

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал, что решение остаться в России приняли 75,9 процента зарубежных компаний. При этом ушедший бизнес терпит миллиардные издержки, добавил он.

Песков подчеркнул, что некоторые предприятия остались в России, некоторые — нет. Пресс-секретарь президента страны указал, что ниши, ранее занимаемые иностранными компаниями, по законам рынка не могли долго пустовать.

"Мы видим, что наш бизнес тоже весьма проворно себя ведет, занимает эти ниши, которые образуются", — подчеркнул он.

Кроме того, добавил Песков, российские и иностранные компании, осуществляющие свою деятельность на территории России, способствуют развитию отечественной экономики.