МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ планомерно совершенствует контрольно-надзорную деятельность, число проверок бизнеса постоянно снижается, так, по сравнению с 2019 годом их количество в прошлом году сократилось более чем в 4 раза, заявил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Мишустин: механизм проверок бизнеса необходимо совершенствовать

"Постоянно снижается количество проверок, в том числе и в результате корректировки нормативно-правовой базы. В частности, если сравнивать количество проверок, проведенных по итогам прошлого года с условно репрезентативным 2019 годом, то в 2019 году было проведено чуть более 1,5 миллиона проверок, а в прошлом году — порядка 350 тысяч", — сказал Григоренко в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами правительства.

"То есть речь идет о том, что количество проверок снизилось более чем в 4 раза", — добавил Григоренко.

Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России также напомнил, что в соответствии с решением президента РФ правительство продлило на текущий год мораторий на проверки.

"В 2023 году проверка может проводиться только там, где есть потенциальный риск нарушения законодательства, и другим способом, кроме как проведением проверки, этот риск предотвратить нельзя", — подчеркнул Григоренко.