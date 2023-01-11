МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Деловой совет "Россия Куба" Торгово-промышленной палаты России возглавил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает пресс-служба омбудсмена. Титов оценил идею снижения страховых взносов за трудоустройство подростков

"Председателем Делового совета "Россия-Куба", действующего в составе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, избран уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Соответствующее решение члены совета приняли сегодня, 11 января",- указывается в пресс-релизе.

По словам Титова, среди актуальных направлений нашего двустороннего сотрудничества – "проекты в сфере энергетики, транспорта, медицины, пищевой промышленности и конечно, туризма".

При этом он заметил, что и Россия, и Куба находятся под санкциями, поэтому предстоит разработать новые механизмы взаимных расчетов, позволяющие смягчить эффект ограничений.

"Рассматриваются варианты и рублевых расчетов, и криптовалют, и клиринговых схем. Надеюсь, в рамках Делового совета появятся и будут реализованы новые инициативы, полезные как России, так и Кубе",- заключил он.

Деловой совет Россия-Куба объединяет с российской стороны более 100 промышленных и торговых компаний, образовательных и научных учреждений. Помимо этого, в его состав входят представители нескольких федеральных министерств, а также мэрии Москвы. Основной задачей совета называется активизация потенциала торгово-экономических отношений с Республикой Куба, в том числе продвижение интересов отечественного бизнеса на рынках этой страны.