МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Основатель и главный исполнительный директор Dodo Brands, развивающей бренды "Додо Пицца", "Дринкит" и "Донер 42", Федор Овчинников в конце года покинет свой пост, сообщил Овчинников в своем Telegram-канале.

"В конце декабря прошлого я объявил коллегам, что через год, в конце 2023 года, я передам позицию СЕО другому человеку", — говорится в сообщении.

Он добавил, что не планирует уходить из бизнеса и останется его акционером и членом совета директоров, а также будет влиять на стратегию и культуру компании.

Компания Dodo Brands владеет сетью пиццерий Dodo Pizza, кофейнями Drinkit и кафе Doner 42. Сеть Dodo Pizza насчитывает более 880 пиццерий в 16 странах.