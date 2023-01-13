ПЕКИН, 13 янв — ПРАЙМ. Ввоз товаров из России в Китай через автомобильный пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия возобновляется с 16 января, сообщает торговое представительство России в Китае. В Хабаровском крае возобновил работу пункт пропуска Покровка - Жаохэ

Власти городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, где находится пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия, в ноябре 2021 года приостановили импорт всей продукции холодовой пищевой цепи и других товаров через все пункты пропуска, включая аэропорты, морские порты, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Меры были приняты в целях реализации эффективных мер профилактики и контроля рисков распространения эпидемии COVID-19.

"Канцелярия иностранных дел города Маньчжурия (город граничит с российским Забайкальском) сообщила торгпредству России в Китае, что с 16 января 2023 года возобновляется ввоз товаров из РФ через автомобильный пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия", — сообщается в телеграм-канале торгпредства.

Там отметили, что многосторонний автомобильный пункт пропуска будет работать в том числе в праздничные дни китайского Нового года (21-27 января).

Забайкальск-Маньчжурия является самым крупным автомобильным пунктом пропуска на российско-китайской границе. В настоящее время через него разрешен только импорт продукции из Китая в Россию, при этом действует режим "перецепки", который не предполагает въезд водителей грузового автотранспорта на территорию другой страны. Железнодорожный пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия работает в обычном режиме.

В торговом представительстве напомнили, что пассажирское сообщение через пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия уже восстановлено – китайские граждане уже пересекают границу на автобусах в обоих направлениях, при этом их больше не отправляют в обсерваторы после прибытия в КНР. В пунктах пропуска Краскино-Хуньчунь и Пограничный-Суйфэньхэ тоже открылось пассажирское сообщение.

На сегодняшний день въезд российским грузовикам в приграничные китайские города уже разрешен в пунктах пропуска Краскино-Хуньчунь, Полтавка-Дуннин и Пограничный-Суйфэньхэ. Международный пункт пропуска "Кани-Курган" на мосту между китайским Хэйхэ и российским Благовещенском с 3 января начал работать на въезд грузового автотранспорта в Россию в круглосуточном режиме.