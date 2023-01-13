МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Оборот сферы развлечений Москвы вырос в новогодние праздники и составил почти 26 миллиардов рублей, что на четверть превышает результат за тот же период 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Названа площадь жилья, одобренного для строительства в Москве в 2022 году

"Жители и гости столицы в новогодние праздники активно посещали кинотеатры и концертные площадки, ходили в музеи и кафе. Оборот сферы развлечений города за первые восемь дней 2023 года составил почти 26 миллиардов рублей, что на четверть превышает результат за тот же период 2022 года", — рассказал Ефимов, чьи слова приводятся на официальном сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Заммэра отметил, что за первые восемь дней января 2023 года оборот кинотеатров превысил 1,5 миллиарда рублей, что в текущих ценах в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. На столько же выросла посещаемость сеансов: количество транзакций в праздники достигло 2,9 миллиона. Вклад в позитивную динамику внесли новогодние кинопремьеры.

Кроме того, выручка столичных музеев за праздничные дни составила 330 миллионов рублей, что на треть больше прошлогодних показателей. Количество чеков увеличилось на четверть и достигло 376 тысяч. Театры, концертные залы и другие развлекательные площадки за период с 1 по 8 января заработали более двух миллиардов рублей – это в 2,2 раза превышает оборот за те же даты января 2022 года, когда в сфере культуры действовали антиковидные меры.

"По данным департамента экономической политики и развития города, за первые восемь дней 2023 года заметно выросла выручка туристического сектора. В этом году поездкам по России и за рубеж не препятствуют антиковидные ограничения, которые еще действовали в начале прошлого года. Турагентства Москвы нарастили свой доход до восьми миллиардов рублей, что в текущих ценах на 43% больше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении.

Добавляется, что рестораны, бары и кафе в новогодние праздники заработали более 11 миллиардов рублей – это на 17% выше, чем годом ранее. Посещаемость заведений выросла примерно на четыре процента – с 11,5 до 12 миллионов транзакций.