РИМ, 13 янв — ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка оштрафовало крупный онлайн-магазин одежды и аксессуаров Yoox на 5,2 миллиона евро за ограничения на возврат товаров и обманчивые цены, говорится в сообщении антимонопольного регулятора Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust). ФАС оштрафовала "Эвалар" за ненадлежащую рекламу

"Компания в одностороннем порядке аннулировала уже совершенные потребителями онлайн-заказы в случае превышения определенных порогов возврата, при этом не предоставляя информацию о блокировке покупок. Кроме того, магазин неверно показывал цены на товары и фактически применявшиеся скидки", — говорится в сообщении.

По мнению регулятора, Yoox разработал специальную внутреннюю политику, которая предусматривает запрет на возможность совершения дальнейших покупок в случае превышения определенного количества возврата, тем самым ограничивая право потребителей на отказ от товара.

Что касается недостоверных цен на товары, служба Antitrust установила, как в некоторых случаях стоимость продукта до применения скидок и акций оставалась примерно той же, что и до распродаж. Другим примером стало снижение финальной стоимости товара и вычисление скидки не от его цены на платформе Yoox, а от его ценника в официальных магазинах.

Антимонопольная служба предписала маркетплейсу в течение 60 дней уведомить о предпринятых действиях по устранению выявленных нарушений.