МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил унифицировать пороги ущерба при всех видах мошенничества, связанного с неисполнением договоров, включая госконтракты, об этом бизнес-омбудсмен рассказал РИА Новости. Титов предложил уточнить порядок возврата бизнесу изъятого имущества

Титов направил в Минэкономразвития отзыв на предложения общественной организации "Деловая Россия", касающиеся либерализации уголовного и уголовно-процессуального законодательства в сфере предпринимательской деятельности.

В документе Титов поддержал предложения "Деловой России", и в их развитие предложил внести в законодательство несколько конкретных изменений. В частности, унифицировать уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств – вне зависимости от формы собственности похищенного имущества.

Сейчас по действующим нормам крупным размером ущерба в "предпринимательском" мошенничестве считается 3 миллиона рублей против 250 тысяч рублей в "обычном", пояснил Титов.

Особо крупным считается ущерб от 12 миллионов рублей для мошенничества в сфере предпринимательской деятельности против 1 миллиона рублей – в остальных статьях. При этом Титов отмечает, что проблемные ситуации с исполнением госконтрактов подобной "льготы" лишены.

"При криминализации отношений в сфере исполнения госконтрактов, хотя они тоже соотносятся с ненадлежащим исполнением договоров, ответственность наступает по общим основаниям, предпринимательский характер отношений не учитывается", – указывает бизнес-омбудсмен.

В обоснование своей позиции он ссылается на позицию Конституционного Суда РФ, который отмечал, что предметом хищения при неисполнении госконтрактов могут быть как средства граждан, так и средства бюджета и коммерческих организаций, и стоимость похищенного имущества при этом не может принципиально по-разному учитываться и оцениваться.