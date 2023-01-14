ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Американская компания Johnson & Johnson сокращает производство своих вакцин от коронавируса, столкнувшись с падением спроса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Vaccines подтвердил долгосрочную защиту при вакцинации "Спутником V"

Также издание со ссылкой на документы отмечает, что в октябре 2022 года Johnson & Johnson подала требование об арбитраже в отношении компании Merck в связи с партнерством компаний по вакцинам. Merck подала встречные требования.

"Johnson & Johnson значительно сократила свои усилия по производству вакцин, поскольку столкнулась с падением спроса… Партнерство с конкурентом Merck & Co., созданное по настоянию правительства США, не оправдало ожиданий. Сейчас компании занимаются арбитражем. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Merck из города Роуэй, Нью-Джерси, производила вакцины только на одном из своих заводов, в то время как на другом заводе, который предусматривает более сложную часть производственного процесса, она не производила коммерческих доз", — говорится в сообщении газеты.

Один из источников сообщил, что производство Merck откладывалось, потому что ингредиенты и компоненты для производства прибывали позднее, чем планировалось, а также из-за технических проблем на заводе. Источник добавил, что отчасти компоненты задерживались в связи с тем, что правительство США перестало отдавать приоритет заказам Johnson & Johnson в соответствии с законом об оборонном производстве.

Как сообщает газета, ранее Johnson & Johnson расторгла производственные соглашения с другими компаниями, которые помогали производить вакцину во время пандемии, такими как Catalent и Sanofi.

Johnson & Johnson — американский производитель товаров для красоты и здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 140 тысяч сотрудников.