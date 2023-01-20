МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Инновационный двигатель для гоночного автомобиля разрабатывают в Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. ФТС сократила перечисления в бюджет на 13,4 процента в 2022 году

"Московское электроавтомобилестроение буквально набирает скорость и в этом году представит новую разработку — инновационный двигатель для гоночного автомобиля. Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал — попробуют поставить рекорд скорости. Такие проверки важны для последующего запуска в серийное производство", — рассказал Собянин.

Он отметил, что это экологически чистый автомобиль. Для него выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих. Этот проект внесёт заметный вклад в современное отечественное машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения.

"Москва становится центром притяжения высокотехнологичных разработок в области электрического транспорта. Уже почти 40 компаний вошли в межотраслевой кластер электромобилестроения. Среди участников этого кластера есть компании особой экономической зоны "Технополис Москва". Инвесторы вложили в производства ОЭЗ больше 87 миллиардов рублей. Город, в свою очередь, поддерживает предприятия льготами", — добавил мэр.