МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в декабре упало на 17,9% в годовом выражении — до 51 168 машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Названо число автомобилей Haval, выпущенное на заводе под Тулой

В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц снизилось на 25%, до 12 074 машин, а автомобилей на экспорт — опустилось на 15,4%, до 39 094.

За весь прошлый год производство автомобилей в стране сократилось на 9,8%, до 775 014 машин. В том числе для внутреннего рынка было выпущено 168 176 автомобилей (+9,4%), на экспорт – 606 838 машин (-14%). Основными причинами снижения производства были названы дефицит полупроводников, значительные структурные изменения и перебои в цепочках поставок из-за ковидных карантинов в Китае.

"Эти цифры показывают, каким тяжелым был 2022 год для автомобилестроения Великобритании, хотя мы по-прежнему производили больше электромобилей, чем когда-либо ранее", — приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоувза.