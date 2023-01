МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Тойота мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, отзывает 8301 автомобиль Lexus из-за возможных проблем с вентиляционными трубками топливного бака, сообщил Росстандарт. Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти с 1 февраля

"Отзыву подлежит 8301 автомобиль Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованный с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении.

"Причина отзыва транспортных средств: автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены устройством контроля улавливания паров топлива (вентиляционная трубка топливного бака в сборе), которое расположено внутри топливного бака и крепится к баку с помощью фланца… Из-за конструктивных особенностей фланца вентиляционной трубки топливного бака существует вероятность внутренних напряжений на внешней поверхности фланца, что может вызвать образование трещины", — уточнили в ведомстве.

Поясняется, что вентиляционная трубка топливного бака предотвращает выброс паров топлива, образующихся в топливном баке, непосредственно в атмосферу. Трещина же может расширяться со временем и, в зависимости от размера, может, в конечном счете, возникнуть утечка топлива из нее. В таком состоянии, в зависимости от количества топлива, вытекающего из трещины, и при наличии источника воспламенения, это может увеличить риск возгорания автомобиля.

На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проведена замена вентиляционной трубки топливного бака в сборе.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы для владельцев машин будут бесплатными, заключает Росстандарт.