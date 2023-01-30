МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чтобы снизить риск ДТП зимой, когда дороги могут быть засыпаны снегом или покрыты наледью, нужно соблюдать несколько простых правил, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по безопасному вождению Михаил Горбачев. Стало известно, почему не стоит оставлять на лобовом стекле номер телефона

По его словам, в это время года погодные условия часто меняются: дороги покрыты то снежной кашей, то льдом, и водителям в этой обстановке следует отказаться от привычного стиля управления автомобилем. В первую очередь это подразумевает увеличение дистанции, уточнил он.

"Нужно переключить виртуальный рубильник в голове на зимний стиль вождения. Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаете ездить, условно говоря, на бампере впередиидущего автомобиля. Дистанция вычисляется очень просто: это половина вашей скорости. Если вы едете со скоростью 80 километров в час, дистанция должна быть минимум 40 метров. Чтобы сориентироваться и визуально понять это расстояние – обычно столбы вдоль дороги стоят на расстоянии 50 метров друг от друга. Если вы при торможении заметили, что у вас под колесами лед, дистанцию нужно увеличить в два-три раза", — сказал эксперт.

На автомагистралях, где несколько рядов движения и довольно плотный поток, он советует немного отставать от потока — тогда водитель попадет как бы между двумя волнами и создаст вокруг своей машины зону безопасности.

Автомобиль должен двигаться плавно, добавил Горбачев.

"Важно избегать резких перестроений, тормозить очень плавно, никогда не нажимать на педаль газа при повернутых колесах – не надо искушать судьбу и проверять работу систем электронной стабилизации, если они есть в машине. Электронные помощники отлично помогают зимой, пока есть сцепление шин с дорогой, иначе они бесполезны", – объяснил он.

Также он указал на важность проверки сцепления шин с дорогой в начале каждой поездки — выбор скоростного режима должен зависеть от этого фактора.

"Я всегда советую проверять сцепление с дорогой, начиная движение. Посмотрите в зеркало заднего вида, убедитесь, что никто не висит на хвосте, и сделайте несколько коротких торможений. Если сцепление есть, машина начнет "клевать носом". Если сцепления нет, вы это сразу заметите. И тогда единственный способ не попасть в аварию – значительно снизить скорость. Там, где вы обычно едете со скоростью 80 километров в час, нужно ехать со скоростью 40 километров в час, а там, где 40 километров в час, – 20 километров в час, тогда все будет нормально", – посоветовал Горбачев.

Если автомобиль застрял в сугробе, попытка выехать увенчается успехом только в том случае, если передние колеса стоят строго прямо, это касается передне- и заднеприводных автомобилей, тогда как на полноприводной машине выехать из сугроба не составит труда, заключил Горбачев.