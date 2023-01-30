МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Нидерландская компания Philips сократит 6 тысяч сотрудников по всему миру к 2025 году, следует из пресс-релиза компании. Spotify заявил о сокращении штата для снижения расходов

"В дополнение к объявленному в октябре 2022 года сокращению штата на 4 тысячи должностей, которое осуществляется в соответствии с планом, Philips сократит штат еще на 6 тысяч должностей по всему миру к 2025 году, из которых 3 тысячи будут сокращены в 2023 году в соответствии с местными законодательными нормами и процессами", — говорится в сообщении.

Компания объясняет решение сократить персонал реструктуризацией фирмы в рамках стратегии по достижению высоких результатов. В 2022 году компания столкнулась со значительными расходами, связанными в том числе с отзывом дыхательных аппаратов Respironics. "Стратегия включает в себя завершение программы отзыва и тестирования Respironics в 2023 году…, и принимает во внимание текущее расследование министерства юстиции США и судебный процесс, связанный с отзывом Respironics", — говорится в релизе.

По состоянию на декабрь 2022 года штат компании составлял 77,2 тысячи человек.

Philips — нидерландская компания, занимающаяся производством электроники и электронного оборудования. Основана в 1891 году, штаб-квартира расположена в Амстердаме.