МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее приостановленное из-за ремонта, возобновлено утром во вторник, сообщает Минтранс России в своем телеграм-канале. Назван срок завершения основных восстановительных работ на Крымском мосту

"Сегодня в 06.30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.