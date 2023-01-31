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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
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Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее приостановленное из-за ремонта, возобновлено утром во вторник, сообщает Минтранс России в своем телеграм-канале. "Сегодня в 06.30... ПРАЙМ, 31.01.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту, ранее приостановленное из-за ремонта, возобновлено утром во вторник, сообщает Минтранс России в своем телеграм-канале.
"Сегодня в 06.30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.