БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) прогнозирует в текущем году увеличение продаж новых автомобилей в Евросоюзе на 5% по сравнению с прошлым годом, до 9,8 миллиона машин, сообщила генеральный директор ассоциации Сигрид де Врис. Автопроизводители ЕС выразили беспокойство из-за предложения ввести Евро 7

"Мы ожидаем, что в этом году в регионе будет продано около 9,8 миллиона новых автомобилей, что на 5% больше, чем в 2022 году", — приводятся ее слова в сообщении ассоциации.

Однако этот показатель на 25% ниже докризисного уровня 2019 года, отметила она.

"Это показывает, что мы все еще находимся в хрупкой ситуации. В этом контексте тем более важно, чтобы наша отрасль укрепляла свои позиции на мировой арене", — добавила де Врис.