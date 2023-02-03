ТАШКЕНТ, 3 фев — ПРАЙМ. Предприятия из России намерены в 2023 году расширить свое присутствие в Узбекистане в сфере промышленной кооперации и ритейле, заявил в пятницу торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев. Узбекистан завершил работу по упрощению доступа на рынки ЕАЭС

По данным торгпредства, 3 февраля в Ташкенте после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса состоялось второе заседание делового клуба при представительстве. В мероприятии приняли участие представители около 30 российских компаний, работающих в Узбекистане.

"Повестка сегодняшнего мероприятия была довольно насыщенная. Мы обсудили и проект татарстанского "Технополиса" по открытию еще одной промышленной зоны в Джизакской области, затронули перспективы кооперации в легкой промышленности, обсудили взаимодействие в области ритейла", — сказал Злыгостев в телеграм-канале торгпредства.

Он напомнил, что в 2022 года компания "Магнит" открыла уже более десяти магазинов "Магнит Косметик" в Ташкенте и Ташкентской области. "Амбициозные довольно планы у предприятия расширить свое присутствие и на другие регионы Узбекистана", — уточнил Злыгостев.

"Мы хотим, чтобы деловой клуб стал постоянно действующей площадкой, чтобы мы собирались хотя бы раз в квартал….На третье заседание мы будем звать наших узбекистанских партнеров и друзей", — добавил торгпред.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов. РФ вернулась на первое место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по итогам 2022 года, торговый оборот между странами вырос на 23% по сравнению с 2021 годом – до 9,28 миллиарда долларов (18,6% в общем внешнеторговом обороте Узбекистана).