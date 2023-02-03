МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня, следует из материалов компании. В России построили более 700 автомобильных газозаправочных станций

"Собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня 2023 года. Решение принял совет директоров компании", — говорится в сообщении.

Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Игорь Максимцев может сменить бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау в совете директоров "Газпрома", остальные кандидаты входят в действующий состав совета, следует из сообщения компании.

"Акционерам, в том числе, будет предложено избрать членов Совета директоров. В список кандидатов включены Андрей Акимов, Виктор Зубков, Игорь Максимцев, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Алексей Миллер, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа, Николай Шульгинов", — говорится в сообщении "Газпрома".

Таким образом, в список кандидатов не включен Мау, который был членом совета директоров "Газпрома" с 2011 года.

В июне 2022 года против Мау было возбуждено уголовное дело, в ходе которого он провел несколько месяцев под домашним арестом. Мау вины не признал и назвал обвинения абсурдными, в октябре 2022 года уголовное преследование было прекращено в связи с его непричастностью к преступлению. Правительство в январе освободило Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.