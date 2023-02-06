МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в январе снизились на 63,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 32,5 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Число проездов по платным трассам "Автодора" выросло в 2022 году

"Январь 2023 года ознаменовался снижением уровня продаж на 63,1%, или на 55 537 штук по сравнению с январем 2022 года, и составил 32 499 автомобиля (данные Комитета автопроизводителей АЕБ)", — говорится в сообщении.