2023-02-06T14:06:00+03:00
2023-02-06T14:25:57+03:00
2023-02-06T14:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230206/839702768.html
Продажи новых легковушек в России снизились в январе
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в январе снизились на 63,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 32,5 тысячи машин,... ПРАЙМ, 06.02.2023
авто, бизнес, новости, россия, продажа, авто
https://1prime.ru/images/83297/28/832972858.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83297/28/832972858.jpg
https://1prime.ru/images/83297/28/832972857.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83297/28/832972857.jpg
https://1prime.ru/images/83297/28/832972844.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83297/28/832972844.jpg
https://1prime.ru/transport/20230206/839699755.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в январе снизились на 63,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 32,5 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
"Январь 2023 года ознаменовался снижением уровня продаж на 63,1%, или на 55 537 штук по сравнению с январем 2022 года, и составил 32 499 автомобиля (данные Комитета автопроизводителей АЕБ)", — говорится в сообщении.