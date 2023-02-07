МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может в 2025-2027 годах выйти на производство 50-70 тысяч машин ежегодно на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге при наличие спроса на российском рынке, говорится в сообщении автопроизводителя. "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan за один евро

Во вторник "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере одного евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ", также сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов японским автоконцерном в течение шести лет.

"В 2025-2027 годах выпуск новых автомобилей Lada в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тысяч в год при наличии позитивного тренда на рынке", — отметили в "АвтоВАЗе".

По словам президента компании Максима Соколова, планы возобновить производство на заводе во втором полугодии 2023 года сохраняются. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч единиц. В декабре автопроизводитель также уточнял, что на старте будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada. Переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).