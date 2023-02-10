МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Операторы супермаркетов Kroger Co и Albertsons Companies Inc, согласно источникам, работают над планами продажи от 250 до 300 магазинов. Как они надеются, это успокоит антимонопольные органы США, имеющие опасения в связи с их объединением. Unilever нарастила базовые продажи в четвертом квартале

Федеральная торговая комиссия (FTC), рассматривающая приобретение Albertsons за 24,6 млрд долларов, находится под давлением некоторых американских законодателей и организаций по защите прав потребителей, которые требуют заблокировать сделку из-за опасений, что она может привести к росту цен на продукты питания в условиях и так крайне высокой инфляции.

Источники отметили, что стоимость магазинов, которые могут продать Kroger и Albertsons, может превышать 1 млрд долларов. Они расположены во всех регионах, где работают эти две компании, например на Тихоокеанском Северо-Западе, в Южной Калифорнии, Фениксе и Чикаго.

В общей сложности Kroger и Albertsons управляют 4996 магазинами. Компании, по словам источников, начали поиск потенциальных покупателей на эти магазины и обсуждают свои планы с FTC, чтобы получить ее одобрение.

Kroger и Albertsons ранее заявляли, что они могут продать от 100 до 375 магазинов, передав их новой компании, которая будет принадлежать акционерам Albertsons, хотя в поданном регулятору документе Kroger заявила, что верхний предел продажи — 650 магазинов. Если не удастся заключить сделку с потенциальным покупателем, Kroger и Albertsons проведут выделение этих активов.

Как сообщили источники, среди потенциальных покупателей — конкурирующие операторы магазинов продуктов питания, которые хотят расширить свое присутствие в США, например, Ahold Delhaize. Нидерландская компания Ahold управляет сетями Stop & Shop, Giant, Food Lion и Hannaford в США.

Пять антимонопольных экспертов, опрошенных Reuters, сказали, что ключевым моментом для FTC будет финансовая жизнеспособность продаваемых магазинов.

Это связано с тем, что председатель FTC Лина Хан заявила, что причиной, по которой регулятор скептически относится к возможным преимуществам такого шага, была неудачное отделение операций при предыдущем слиянии супермаркетов с участием Albertsons и Safeway.