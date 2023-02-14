МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Совет директоров VK 13 февраля одобрил потенциальную редомициляцию холдинга с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения всех законодательных и регуляторных требований, сообщила компания. Polymetal может перерегистрировать бизнес в Казахстан

"VK Company Limited… объявляет о том, что 13 февраля 2023 года совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию… при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания решила предпринять такой шаг в связи с тем, что подавляющее большинство её активов базируется и приносит выручку в России.

"Число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций", — подчеркнули в VK.