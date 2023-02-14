МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Сеть магазинов, ранее работавшая в России под брендом Mothercare, сменила название на Motherbear, убедился корреспондент РИА Новости. ЦБ отметил сдержанную динамику кредитования населения в России в январе

Так, на данный момент сайт сети заработал под названием Motherbear. На нем также указаны адреса офлайн-магазинов, в частности, расположенных в тех торговых центрах, где ранее были открыты точки Mothercare. При этом некоторая продукция на сайте представлена под прежним брендом.

В начале декабря 2022 года "МФК Джамилько" (дистрибьютор в России New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов), являющийся владельцем бывшей Mothercare в стране, подал заявку на регистрацию бренда Motherbear, а также Kidstudio, Wonderkid, Wearkids.

В том же месяце Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство дистрибьютора о приобретении компании "Монэкс Трейдинг", которая развивала по франшизе сеть Mothercare в России. Однако уточнялось, что ведомство рассматривает вопрос о привлечении "Джамилько" к административной ответственности, поскольку компания заключила сделку до одобрения ФАС.

"Джамилько" была основана в 1993 году Халедом Джамилем. Работает с такими брендами, как DKNY, John Lobb, New Balance, Salvatore Ferragamo, Wolford и рядом других и управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Монэкс Трейдинг" – российская компания, работавшая по системе франчайзинга и специализировавшаяся на развитии магазинов розничной торговли. В конце ноября в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что "Джамилько" стало владельцем 99,99% "Монэкс Трейдинга".