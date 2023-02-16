РИМ, 16 фев — ПРАЙМ. Решение Европейского союза отказаться от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания является идеологизированным и близоруким, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. Водителей предупредили о новых правилах движения с 1 марта

Во вторник Европарламент (ЕП) принял законопроект, согласно которому новые легковые автомобили в Евросоюзе не должны будут производить выбросов CO2 с 2035 года. По сути означает вытеснение с рынка ЕС новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

"Запрет на дизельные и бензиновые автомобили с 2035 года, одобренный Европейским парламентом, является результатом близорукого и все еще идеологизированного видения, не принимающего реальность во внимание", — заявил он в интервью газете la Stampa.

По его словам, текущая геополитическая ситуация должна был научить тому, что "нельзя зависеть от других: вчера от ископаемых источников России, сегодня от "зеленой" технологии Китая", "не говоря уже о редкоземельных металлах".

Автомобильная промышленность, добавил министр, представляет 20% национального ВВП, давая 260 тысяч рабочих мест. "Мы стремимся каждый день исправлять ошибки и упущения и готовить страну к решению этой решающей задачи", — сказал Урсо, отметив, что в законопроекте содержится оговорка о возможности пересмотра запрета в 2026 году.

В сентябре Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, позднее ставший вице-премьером и главой Минтранса, предложил провести национальный референдум по вопросу отказа от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. По его словам, подобное решение повлечет отрицательные последствия для итальянских производителей и рабочих и наводнит страну китайскими автомобилями.