МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" отгрузил модели "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е" в 11 российских городов, говорится в сообщении автопроизводителя. Дилеры прогнозируют рост цен на китайские автомобили в России

"Мы уже отгрузили автомобили "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е" в 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ижевск, Кемерово, Набережные Челны", — сообщили в компании.

Дилерская сеть бренда представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах, отмечали в "Москвиче" в прошлом месяце.

Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е", в планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.