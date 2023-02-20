МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию "ТНТ-Телесеть" виновной в нарушении рекламного законодательства из-за превышения уровня громкости при рекламе в эфире телеканала ТНТ, сообщается на сайте ведомства. ФАС разрешила структурам "Мантера-Групп" перераспределить курорты в Сочи

"В эфире телеканала ТНТ уровень громкости объявления о последующей трансляции рекламы превышал средний уровень громкости звука прерываемой им телепередачи. В связи с этим комиссия антимонопольной службы признала компанию "ТНТ-Телесеть" виновной в нарушении рекламного законодательства. Служба предписала телеканалу прекратить нарушение. ТНТ должен выполнить предписание в течение 30 дней со дня его получения, в противном случае телеканал будет оштрафован", — говорится в сообщении.

ФАС в январе возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства в связи с тем, что разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач в эфире телеканала ТНТ была выше допустимой.

В ведомстве напоминают, что законом о рекламе установлен запрет на ее излишнее звуковое воздействие: в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости.